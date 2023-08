“La Vara di Messina", premio ai vincitori del concorso fotografico per l'edizione 2022

Si svolgerà oggi alle 18,30 la premiazione del contest fotografico “La Vara di Messina" ideato dall’associazione culturale “Messina Sacra”, presieduta dal prof. Giacomo Sorrenti con il patrocinio del Comune di Messina. In tanti hanno partecipato all’iniziativa, con scatti particolarmente suggestivi della storica processione del Ferragosto messinese, che racchiude insieme tradizione, fede e forte senso di appartenenza. Sono proprio questi gli elementi che gli autori degli scatti hanno cercato di cogliere e immortalare. La foto vincitrice (in copertina) è quella realizzata da Giovanni Capizzuto, un’istantanea della fatica dei tiratori che alimentata dalla devozione si trasforma in gioia, strappo dopo strappo.

Agli scatti di Pancrazio Famà, Mario Sibilla e Marco Quartuccio sono state assegnate le menzioni speciali.

Come ha spiegato Sorrenti, il contest ha l’obiettivo di valorizzare la tradizione della Vara di Messina, evento di primaria importanza nel panorama delle manifestazioni religiose europee, contribuendo così a promuovere la plurisecolare processione del 15 agosto. In linea con gli scopi specifici dell’associazione, operante nel territorio di Messina con lo scopo di tutelare e promuovere il patrimonio artistico e culturale della città dello Stretto, e in modo particolare di quello religioso, “l’evento intende promuovere la processione religiosa dell’Assunta, mettendone in rilievo tutta la sua valenza culturale, etnoantropologica e spirituale”.