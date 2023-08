La serie B riaccende i motori: Bari-Palermo, apertura da gran gala. Sognano le due calabresi e la terza... spera

Il campionato di Serie B è pronto a partire. Sono 19 le squadre - in attesa di quella X da definire, con Brescia e Reggina a contendersi l’ultimo posto - che proveranno a coltivare il sogno del grande salto, sogno che alla fine della stagione solo in tre potranno realizzare. Le retrocesse dalla A nella scorsa stagione - Samp, Spezia e Cremonese - ai nastri di partenza sembrano avere sempre una marcia in più, mentre le neopromosse dalla Serie C - Catanzaro, Feralpisalò, Reggiana e Lecco - all’apparenza vengono un pò snobbate. Ma la Serie B è tutto e il contrario di tutto, un torneo pieno di colpi di scena e sorprese. Il fischio d’inizio è fissato per domani sera alle 20.30, dove ad aprire le danze saranno Bari e Palermo, al San Nicola: una gara, quella tra i galletti e i rosanero, tra due delle formazioni più attrezzate. I pugliesi nella scorsa stagione hanno sfiorato la promozione perdendo la finale play-off col Cagliari, mentre i siciliani dopo un anno di consolidamento nella categoria vogliono lottare per provare a stare nelle zone alte della classifica. In attesa che inizino il campionato anche il Lecco e la "X", sabato alle 20.30 tre match in contemporanea.

La Cremonese di Ballardini, forte degli arrivi di Vazquez, Collocolo e altri, affronterà il neopromosso Catanzaro di Vivarini, che ha dominato l’anno scorso il girone C di Serie C; la Ternana ospiterà la Sampdoria di Andrea Pirlo, tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia; e il Cosenza, salvatosi grazie ai play-out, dovrà vedersela contro l’Ascoli. Domenica le restanti quattro gare che chiudono il turno. Alle 18 l’ambizioso Spezia fa visita al Sudtirol, che proverà a confermare quanto di buono fatto vedere nel passato torneo, mentre alle 20.30 tre match con in campo due neo promosse, Reggiana e Feralpisalò, entrambe in trasferta, che affronteranno rispettivamente Cittadella e Parma, con quest’ultima tra le favorite del campionato. A completare il quadro la gara tra Venezia e Como: i lagunari di Vanoli si affidano al solito Pohjanpalo, lombardi di Longo con la coppia Cutrone-Cerri.