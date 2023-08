Caos Reggina, Ilari incontra Saladini e Brunetti e “promette” la cessione della società

Reggina verso una nuova cessione. Atmosfera pesante attorno a Manuele Ilari che si è impegnato a cedere il club amaranto. Determinante l'incontro che si è tenuto tra l'attuale numero uno del club, l'ex padron Saladini e il sindaco facente funzione Brunetti. Un incontro che si è tenuto nel Catanese. A questo punto c'è da attendersi un addio a strettissimo giro di posta, sicuramente prima della sentenza del Consiglio di Stato (in programma il 29), ultimo appiglio della Reggina in ottica ammissione in serie B.

