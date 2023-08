Il mondo del calcio saluta Carletto Mazzone. Totti: “Sei e sarai sempre nel mio cuore”. Pirlo: “Grazie a lui cresciuto come uomo e calciatore”

"Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Questo messaggio di Francesco Totti, seppur telegrafico, racchiude il mood degli amanti del calcio nel giorno della scomparsa di Carletto Mazzone. Lui, che il numero 10 della Roma lo ha letteralmente svezzato. Tra gli allievi del tecnico romano c'è anche Claudio Ranieri. "La notizia della scomparsa di mister Mazzone mi rende profondamente triste, se ne è andato un maestro di calcio, un grande uomo. Ci legano tanti bei ricordi: fu mio allenatore a Catanzaro, mi scelse come capitano - le parole di Ranieri sul sito del club sardo - Puntiglioso nella preparazione della gara, non lasciava mai nulla al caso. E nella gestione dei rapporti con la squadra era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore. In questo difficile momento il mio pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari". Una delle più grandi intuizioni di Mazzone? L'arretramento di Andrea Pirlo nel cuore del centrocampo. Ed è proprio l'attuale allenatore della Sampdoria a condividere uno dei messaggi più accorati. "Mi piace ricordati così. Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto".