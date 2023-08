L'incidente nel Catanese, il bilancio si aggrava ancora muore anche il terzo agente

È morto anche l’altro agente della polizia penitenziaria, rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto ieri lungo la statale 385 tra Palagonia e Mineo, in provincia di Catania. Si tratta di Piero Datoli che, successivamente allo scontro, era stato trasportato in elissocorso all’ospedale Cannizzaro. Le sue condizioni erano apparse fin dal primo momento gravi al punto che, lo stesso primo cittadino di Mineo, Giuseppe Mistretta ad Italpress aveva dichiarato di "seguire con apprensione l’evoluzione dello stato in cui trovava Datoli". Le altre vittime, subito decedute, sono Giuseppe Spampinato e Giovanni Barbanti, tutti originari di Mineo. I tre erano a bordo della stessa auto; stavano facendo ritorno in paese per la festa del santo patrono. Festaggiamenti esterni che sono stati interrotti, per volontà del sindaco e del parroco, in segno di lutto. Solo momenti di preghiera e vicinanza alle famiglie delle vittime. L’altra persona rimasta coinvolta nello scontro è un giovane che ha riportato diverse fratture e che è stato ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone.

