Bray Wyatt, ecco le cause della morte dell'ex campione di wrestling

Il mondo del wrestling è in lutto per la morte di Bray Wyatt, vero nome Windham Rotunda, ex campione WWE nel 2017. La triste notizia è stata comunicata su Twitter da Triple H, su informazione dal padre della superstar, Mike Rotunda.

Le cause della sua morte, come rivelato dal giornalista Sean Ross Sapp, risalgono a un'infezione da Covid contratta all'inizio dell'anno, che ha portato a problemi cardiaci.

Nonostante i progressi nel suo recupero, Wyatt ha sofferto di un infarto. Lascia dietro di sé una famiglia composta dalla sua ex moglie, Samantha, due figlie e la sua attuale compagna, JoJo Offerman, con la quale ha due bambini.