Messina, spento l'incendio a Catarratti: distrutti ettari di boscaglia. Un altro rogo divampa a Pezzolo VIDEO

E' stato spento l'incendio che per diverse ore ha devastato la collina di Catarratti, a Messina. Trattandosi di una zona impervia, irraggiungibile dai mezzi di terra, è stato necessario l’intervento di due mezzi aerei, un canadair e un elicottero dei vigili del fuoco. Sono stati distrutti oltre cinque ettari di boscaglia. Il dos (direttore operazioni spegnimento) ha coordinatro decine di lanci aerei dall'elicottero.

In serata, putroppo, un altro rogo è divampato a Pezzolo, e in queste ore è in corso un intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme.