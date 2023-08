Varia a Palmi, emozionante ‘scasata’: grandissimo evento di fede e passione

Grandissima emozione per la "scasata" e per la Varia. Intorno alle 18.35, dopo che l'Animella e il Padreterno hanno preso il loro posto, dopo quattro anni di attesa, si è rinnovato l’appuntamento con la “scasata” della Varia. I 250 ‘mbuttaturi delle cinque corporazioni degli Artigiani, dei Carrettieri, dei Marinai, dei Bovari e dei Contadini hanno cominciato a trasportare l’enorme macchina a spalla, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2013. Alla sua estremità, a 16 metri di altezza, l’Animella, Maria Teresa Leva - che rappresenta l’assunzione della Vergine Maria in Cielo - e il Padreterno, Antonio Garipoli, hanno benedetto i cittadini

Mariateresa Leva con i genitori

Gli attimi che hanno preceduto al scasata, come sempre, sono stati carichi di tensione. Il silenzio calato in attesa della partenza è stato squarciato dallo scoppio del cannone e dal grido degli ‘mbuttaturi che con la loro spinta hanno fatto partire la Varia. Una folla si è accodata al carro in direzione piazza Primo Maggio in attesa che il carro, arrivato alla fine del corso Garibaldi, tornasse indietro per concludere la sua corsa.

Da raccontare rimane il caloroso abbraccio che la gente ha tributato ai protagonisti della Varia 2023 in una piazza piena da fare impressione. Mariateresa Leva tirata giù dai vigili del fuoco in un tripudio di appalusi, seguita poco dopo da Antonio Garipoli. Palmi ha mandato così in archivio anche l’edizione di quest’anno della Varia. Una festa che è stata arricchita da una programmazione durata un mese intero e che ha avuto il merito di avere portato in città migliaia di persone durante tutto agosto.