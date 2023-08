“Aiuto, sono qui!”, 77enne cercatore di funghi salvato nel Vibonese. Era rimasto intrappolato in mezzo ad alcuni tronchi

Tempestivo intervento della Polizia di Stato che ha salvato un uomo anziano dato per disperso nei boschi delle montagne del Vibonese. La Questura di Vibo Valentia - Commissariato di P.S. di Serra San Bruno è stata informata della scomparsa di uomo di 77 anni partito dalla propria abitazione sin dalle prime ore alla ricerca di funghi. Immediatamente la Squadra Volanti e gli agenti di Polizia Giudiziaria del Commissariato si sono recati in località Lacina nel Comune di Brognaturo, luogo indicato dai familiari segnalanti. Sul posto, intanto, è stata ritrovata l’auto del disperso, parcheggiata sul ciglio della strada e nelle immediate vicinanze di una fitta boscaglia. Nonostante le difficoltà legate al territorio pieno di insidie, precipizi e da una mulattiera in pessime condizioni, gli agenti si sono addentrati nel bosco e, dopo parecchi chilometri dalla strada principale, sono stati attirati da un lamento proveniente da un dirupo. In poco tempo l’uomo disperso, intrappolato in mezzo ad alcuni tronchi è stato raggiunto e messo in sicurezza prima che venisse sottoposto alle prime cure. Una storia dal lieto fine.