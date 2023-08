I tifosi amaranto s'aggrappano all'ultima speranza: “Giustizia per la Reggina”. Il dispositivo del Consiglio di Stato uscirà tra stasera e domani

La lunga è destinarsi ad allungarsi di qualche ora. Perché la discussione sulla Reggina al Consiglio di Stato si è conclusa, ma il dispositivo della sentenza dovrebbe essere reso noto nella giornata di domani (ma non si escludono colpi di coda già in serata).

Tifosi al seguito e querelle societaria

Sono arrivati in mattina a Roma e sperano di ritornare dalla Capitale con uno stato d'animo diverso da quello attuale. I tifosi della Reggina (tre le altre, è presente una rappresentanza della Curva Sud) attendono in giornata che si pronunci il Consiglio di Stato. In ballo non c'è solo la partecipazione al campionato di serie B (già iniziato, in attesa di sciogliere proprio il nodo della Reggina, oltre a quello del Como, con Brescia e Perugia che attendono dall'altra parte della barricata) ma il futuro del club. Loro ci sono, intanto, in barba ai colpi di scena che si stanno verificando in capo alla società amaranto, con Saladini che ha affermato di aver ripreso le redini del club, mentre Ilari smentisce.