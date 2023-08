“Dobbiamo sembrare cittadini normali, evitiamo contestazioni”: polemica su FdI a margine dell'arrivo della Meloni a Caivano

Giorgia Meloni ha visitato Caivano, cittadina vicino a Napoli, recentemente al centro delle cronache nazionali a causa delle violenze subite da due cugine minorenni. Durante la sua visita, la leader politica ha avuto un incontro con don Maurizio Patriciello, il parroco locale, e ha anche fatto tappa presso la scuola superiore Francesco Morano. Fuori dalla scuola, si è radunato un gruppo di alcune centinaia di persone.

Tuttavia, l'accoglienza riservata a Giorgia Meloni è stata oggetto di discussioni sui social media. Sono stati diffusi alcuni messaggi che sembrano provenire da un dirigente del partito politico Fratelli d'Italia. In questi messaggi si faceva riferimento alla visita di Meloni a Caivano e si fornivano indicazioni su come organizzare la partecipazione delle persone. Si faceva notare che era importante evitare simboli di partito e cercare di apparire come cittadini comuni per contrastare eventuali contestazioni, dato che si prevedeva la presenza di persone che ricevono il reddito di cittadinanza. L'autore dei messaggi sottolineava anche che queste indicazioni non dovessero essere diffuse tra i componenti base del partito per evitare che la situazione fosse fraintesa dai giornalisti e sembrasse che Meloni stesse orchestrando un sostegno artificiale. L'autore consigliava invece di organizzare la mobilitazione tramite chiamate dirette e coordinando l'arrivo di sostenitori fidati e persone intelligenti.

In sostanza, la visita di Giorgia Meloni a Caivano e l'organizzazione dell'accoglienza hanno sollevato alcune critiche e dibattiti sui social media, con la diffusione di messaggi che suggerivano come gestire la partecipazione delle persone in modo discreto.