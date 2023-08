Violento incidente a Catona, all'incrocio tra via Scopelliti e via Nazionale. Coinvolte una bicicletta su cui viaggiava un minorenne, attualmente ricoverato in condizioni gravi al Gom di Reggio Calabria, e un'auto. Il giovane in bici ha impattato con forza contro il parabrezza dell'auto, che è stato completamente frantumato nell'urto.