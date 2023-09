Terme Luigiane film fest, scatta l'ora dei big: da martedì Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Pif.

La presentazione del Terme Luigiane Film Fest si è tenuta presso il Parco termale Acquaviva: un'occasione buona per fornire dettagli sull'evento che avrà luogo nella rinomata località della riviera tirrenica cosentina dal martedì 5 al sabato 9 settembre.

L'evento è stato presentato da un gruppo di illustri personalità, tra cui Assunta Novello, presidente dell'associazione Carolina Novello; Pino Citrigno, responsabile del cast artistico; Iolanda Cuomo, ideatrice del progetto; Valentina Pulzella, direttrice delle strutture ricettive delle Terme Luigiane; e Giampaolo Iacobini, amministratore unico di Terme Sibarite Spa. Durante la presentazione, è stato possibile collegarsi in diretta con la direttrice artistica del Terme Luigiane Film Fest, Graziella Bildesheim, la quale al momento era impegnata a Venezia per l'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica. È importante notare che il progetto Terme Luigiane Film Fest è stato finanziato dalla Calabria Film Commission tramite l'avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria nel 2023. Tra i super ospiti dell'evento ci saranno Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Pif.