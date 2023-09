Napoli, agenti fermano un uomo in stato di ubriachezza e vengono accerchiati e aggrediti

Due agenti della Polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti mentre cercavano di fermare un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, molestava i passanti. È accaduto in via Firenze, nei pressi della stazione ferroviaria centrale: gli aggressori, tutti extracomunitari, sono stati allontanati grazie all’arrivo di altre pattuglie della Polizia locale, e uno di loro - un cittadino camerunese di 34 anni, residente a Mariglianella (Napoli) - è stato arrestato. I due agenti, appartenenti all’Unità operativa San Lorenzo, sono stati medicati in ospedale e dimessi con prognosi di 10 giorni.