Catanzaro, rubò un borsello infrangendo il vetro di un'auto: 48enne ai domiciliari

I carabinieri di Santa Maria hanno tratto in arresto un catanzarese 48enne con l’accusa di furto aggravato.

I fatti risalgono a luglio, quando un cittadino del posto aveva notato un uomo rompere il vetro della sua auto e fuggire con il suo borsello, lasciato sul sedile anteriore dell’auto. I militari della stazione, ricevuta la denuncia, hanno subito avviato le indagini e dalla descrizione fatta dalla vittima e dagli impianti di videosorveglianza della zona, sono riusciti a far identificare il sospettato. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'Ordine poiché già condannato per reati contro il patrimonio dal modus operandi analogo nonché sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Le attività investigative, condotte da questa Autorità giudiziaria hanno poi portato all’emissione, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, di un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo, quindi, rintracciato dai Carabinieri, è stato portato a casa propria.