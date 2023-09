Messina, scuole aperte e tangenziale bloccata: paralizzate zona sud e circonvallazione

Non poteva accadere di peggio, una coincidenza che proprio non ci voleva. Era atteso un traffico maggiore oggi alla ripresa delle lezioni in molte scuole della città, ma l'incidente che ha causato un blocco in tangenziale all'ora di punta, ha letteralmente mandato in tilt il traffico anche su alcune importanti arterie cittadine nelle prime ore della mattina. Molti gli automobilisti che, appreso dell'intoppo in tangenziale tra S. Filippo e Gazzi, sono usciti a Tremestieri per dirigersi verso nord.

E così presto si sono intasate, oltre il consueto, strade come la vecchia 114 ma anche la circonvallazione. Lungo questa arteria, infatti, si sono diretti tutti gli automobilisti che dovevano immettersi in tangenziale o a Messina Centro oppure a Boccetta per proseguire in direzione Palermo. La situazione è poi andata normalizzandosi nel corso della mattinata