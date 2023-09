Milazzo, uomo in stato confusionale salvato in mare dall'equipaggio di un rimorchiatore

Provvidenziale intervento dell’equipaggio del rimorchiatore della Jijel ieri sera poco dopo le 23 nelle acque di Levante a Milazzo. Il personale a bordo ( il comandante Antonio Cambria, il direttore di macchina Gaetano Montecucco e Giuseppe Picciolo) hanno avvistato nella zona dove sorge l’ex hotel Silvanetta la sagoma di un uomo in mare in evidente difficoltà. Compresa la situazione hanno avvisato la Capitaneria di porto e nel frattempo hanno lanciato un salvagente per evitare che potesse affogare.

I militari della motovedetta CP 875 hanno poi proceduto al recupero e al trasferimento al pronto soccorso. L’uomo era in evidente stato confusionale e a quanto pare era finito in mare dopo aver perso l’orientamento. Una tragedia evitata dall’intervento del rimorchiatore dove era presente Montecucco, che sempre il 14 settembre, ma di sedici anni fa, aveva salvato altre tre persone che rischiavano di annegare nelle acque di Vulcano.