Si dà alla fuga prima che gli venga notificato il provvedimento di espulsione. L'episodio si è verificato a Vibo, a seguito di un rigetto della richiesta di protezione internazionale . Per l’uomo sono scattate le immediate ricerche da parte delle pattuglie della Polizia di Stato, che lo hanno rintracciato in un supermercato e accompagnato in Questura prima del trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri siciliano.