Troppa Inter per il Milan, “manita” nerazzurra a Pioli (5-1): Mkhitaryan-show, non basta

Con una grande prova di forza, carattere e qualità, l’Inter trionfa nell’attesissimo derby della Madoninna travolgendo il Milan 5-1. Si tratta della quinta stracittadina consecutiva vinta dai nerazzurri in questo 2023, nonchè del quarto successo di fila interista in quest’avvio di campionato. Decidono la doppietta di Mkhitaryan e i centri di Thuram, dell’ex Calhanoglu e di Frattesi, mentre ai rossoneri serve a poco il lampo di Leao.

La squadra di Inzaghi vola da sola a punteggio pieno in vetta alla classifica a 12 punti, mentre gli uomini di Pioli, costretti al primo pesante ko stagionale, restano fermi a quota 9. Neanche cinque minuti sul cronometro e i nerazzurri passano subito in vantaggio con la zampata sotto porta di Mkhitaryan, che devia di mancino un tiro cross di Dimarco dopo una bell'azione di sfondamento di Thuram sulla corsia destra. All’11' l’armeno ex Roma avrebbe anche la chance per il raddoppio ma stavolta, di testa e sempre su servizio di Dimarco, mette sul fondo fallendo una buona opportunità. I rossoneri provano timidamente a reagire senza però creare potenziali occasioni, fin quando al 31' Theo sfonda in area dopo un tacco di Giroud, supera un paio di avversari e mette a lato di un soffio.

Nel momento migliore del Milan, arriva il raddoppio dell’Inter come un fulmine a ciel sereno: in ripartenza Lautaro lancia Dumfries che, a sua volta, cambia il fronte per Thuram; la palla è lunga, il francese la raccoglie e dopo essersi accentrato sul destro pesca l’incrocio dei pali con una conclusione fantastica. Nella ripresa la squadra di Pioli è costretta a cambiare ritmo per rimettersi in corsa e al 57' trova la fiammata per accorciare le distanze: Giroud lancia Leao nello spazio, il portoghese brucia Darmian in velocità e batte Sommer per il 2-1. Gli uomini di Inzaghi però non si scompongono, il tecnico ex Lazio inserisce forze fresche e al 69' i nerazzurri calano il tris ancora con Mkhitaryan, che firma la sua doppietta concludendo al meglio un’azione corale su assist di Lautaro.

Il punto esclamativo sul match lo mette il grande ex di turno Calhanoglu ad una decina di minuti dal 90', realizzando con freddezza il calcio di rigore del 4-1 conquistato e gentilmente concesso da Lautaro. In pieno recupero partecipa alla festa interista anche Frattesi, reduce dalla doppietta in Nazionale contro l’Ucraina e protagonista di serata con la rete che sancisce il definitivo 5-1.

Inter-Milan 5-1

MARCATORI: 5'pt, 24'st Mkhitaryan, 38'pt Thuram, 12'st Rafael Leao, 34'st Calhanoglu (rig), 48'st Frattesi.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5 (29'st De Vrij 6); Dumfries 6.5, Barella 6.5 (19'st Frattesi 7), Calhanoglu 7 (36'st Asllani 6), Mkhitaryan 8, Dimarco 6.5 (19'st Carlos Augusto 6.5); Thuram 7.5 (19'st Arnautovic 6), Lautaro Martinez 7. In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 7.5.

MILAN (4-3-3): Maignan 5.5; Calabria 5 (33'st Florenzi 6), Kjaer 4.5, Thiaw 4.5, Hernandez 4.5; Loftus-Cheek 5 (41'st Musah sv), Krunic 5, Reijnders 5 (32'st Jovic 6); Pulisic 5 (11'st Chukuwueze 6), Giroud 6 (32'st Okafor 6), Rafael Leao 6.5. In panchina: Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 5. ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 75.571. Ammoniti: Thiaw, Theo Hernandez, Calhanoglu, Frattesi. Angoli: 5-0. Recupero: 2'pt, 5'st.