A San Filippo la differenziata sfiora adesso il 72 per cento

“Tu fai la differenza”, questo è lo slogan promosso dall'amministrazione comunale di San Filippo del Mela, che continua a raggiungere sempre più alti risultati nel contesto della raccolta. A dirlo sono i numeri. Vola, infatti, al 71,90% la percentuale di raccolta differenziata del mese di agosto 2023.

«Questo è il risultato dell'attività di intensificazione dei controlli e di supporto all'attività di raccolta, che, qualche solito sapientone, ha definito inutili scorribande notturne - dichiara il sindaco Gianni Pino -. Tutto ciò ha determinato un importante risparmio per le spese di smaltimento dei rifiuti raccolti, che avrà un'importante incidenza sul piano tariffario e determinerà un sicuro risparmio per i cittadini. Se siamo arrivati fino a qui è di certo merito di chi contribuisce in prima persona all'andamento positivo della gestione della raccolta. Mi riferisco – aggiunge Pino – all'assessore alle Politiche ecologico Ferdinando Vento, ai dipendenti della Caruter e, soprattutto, ai cittadini del Comune, che hanno capito l'importanza della differenziata, collaborando al suo miglioramento. È un dato che cercheremo di mantenere e migliorare – sottolinea Pino – Ciò può avvenire anche attraverso altre importanti iniziative, indirizzate al contenimento dei rifiuti indifferenziati».

