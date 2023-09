Palermo, non ce l'ha fatta il 33enne Giuseppe Noto: era finito in ospedale dopo un incidente con la sua Ferrari

Giuseppe Noto, di 33 anni, è morto in ospedale a Palermo a cause delle gravi ferite riportate in un incidente stradale nei pressi dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Il 21 agosto scorso l’automobilista era finito in ospedale dopo nell’incidente avuto con la Ferrari 456 GT. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma oggi le condizioni si sono aggravate. L'uomo finì con la sua auto contro il guard-rail nel tratto di strada che collega la città di Trapani all’imbocco dell’autostrada A29.

Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del cavallino rampante e trasferito in ambulanza all’ospedale Sant'Antonio. Le condizioni dopo il ricovero si erano aggravate ed era stato trasferito a Palermo.