Cosenza guarda avanti, rinnovano in quattro. C'è un altro poker ancora “precario”, ma Gemmi...

Poker d’annunci per il Cosenza. La società rossoblù ha comunicato quattro rinnovi, in parte già preannunciati pure ufficialmente da Roberto Gemmi in occasione della conferenza stampa dello scorso 6 settembre, quando il ds ha esaminato e chiarito le mosse compiute durante il calciomercato estivo. Il ds campano ha prolungato fino al 2025 gli accordi contrattuali con Pietro Martino, Michael Venturi, Tommaso D’Orazio e Giacomo Calò. Sul nuovo contratto dei primi due è stata opposta anche un’opzione per la stagione 2026.

Progetto. I quattro sono elementi molto importanti dello scacchiere tattico di Fabio Caserta. Il tecnico, a giugno, ha invece firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Il Cosenza continua a muoversi per consolidare la propria struttura tecnica. Martino, ancora out a causa della frattura composta al malleolo rimediata nella sfida contro l’Ascoli, è giunto in riva al Crati nella passata stagione. Il calciatore è stato un’intuizione di Gemmi, che lo ha prelevato dopo l’esperienza positiva con la maglia del Foggia. Adesso è un titolare a tutti gli effetti e vuole riprendersi lo status non appena sarà al 100% dal punto di vista fisico. Più lungo il percorso di Venturi in rossoblù. Il difensore è giunto per volontà di Roberto Goretti che lo aveva notato in serie C con la maglia del Carpi, società da cui si era poi svincolato in seguito alla mancata concessione della licenza nazionale a questi ultimi. Durante la scorsa estate, la società cosentina aveva ricevuto un timido interesse per lui da parte del Sudtirol. Una richiesta respinta da via degli Stadi. Anzi, il difensore centrale romagnolo nello scorso turno ha fatto gol agli altoatesini.

Per D’Orazio e Calò, il prolungamento è stato di un anno, senza ulteriori clausole. Il terzino sinistro – che quest’anno è diventato a tutti gli effetti pure capitano – è stato riscattato a fine giugno, in virtù dell’obbligo sancito nell’accordo sancito a gennaio con il Sudtirol. Il laterale mancino abruzzese ha toccato le 139 presenze con la casacca silana e adesso potrebbe mettere nel mirino la possibilità di diventare “bicentenario” con la maglia rossoblù. Quello attuale è un anno importante, poi, per Calò. Il centrocampista, al centro di qualche voce di mercato fino al termine di agosto, ha cominciato con un piglio differente la sua seconda stagione con il Cosenza. Alla voce dei calciatori in scadenza di contratto rimangono appuntati in quattro: Marson, Rispoli, Meroni, Voca. In merito alla questione legata al kosovaro, Gemmi aveva parlato di colloqui in corso per giungere ad una fumata bianca. Il ds aveva riconosciuto pubblicamente, di essere a buon punto pure per il suo rinnovo.