Fuoristrada, a Tripi la finale del campionato regionale Estremo 4×4 – ASI Challenge

Ultima tappa, la finale, del campionato regionale di Estremo 4×4 – ASI Challenge, che si svolge in Sicilia e che ha visto tappe molto impegnative per più di 30 piloti e altrettanti navigatori. Il campionato regionale del settore Fuoristrada nazionale ASI4x4, organizzato dalla Lupi del Patrì, ha saputo unire cultura, tradizione e amore per il fuoristrada, nel pieno rispetto delle regole in ambito sportivo, della sicurezza e soprattutto dell’amicizia.

Con questo campionato si sono potuti scoprire angoli di paradiso della Sicilia fatto conoscere borghi storici a dir poco stupefacenti. La finalissima si svolgerà il 7 e 8 ottobre 2023 nella località Tripi (Messina), dove i partecipanti delle precedenti tappe, in aggiunta di qualche nuovo concorrente, si sfideranno fino all’ultimo giro di ruota e tiro di verricello, per aggiudicarsi il podio di ognuna delle tre categoria in gara!!!

Il campionato prevede ben tre diversi gradi di difficoltà: Super-serie, Preparati e Prototipi. Dopo la gara e le premiazioni, si svolgerà una grande festa a conclusione.

"Non mancherà la presenza delle autorità dei singoli Paesi, che fin da ora vogliamo ringraziare – ha spiegato l’organizzazione – per il supporto logistico, organizzativo, di rappresentanza ma soprattutto per il grande rispetto e fiducia nei riguardi dell’organizzazione, del Settore Nazionale e di questo sport, ancora troppo spesso sottovalutato e a volte considerato “pirata”. Ringraziamenti anche al presidente dei Lupi del Patrì Pippo Furnari, l’organizzatore tecnico-operativo Mario Milone con tutti i soci che in questo periodo si sono prodigati per rendere sempre più speciale questa esperienza e tutti i concorrenti che fino ad ora hanno stretto i denti per andare avanti. Infine il ringraziamento al responsabile nazionale del settore Roberto Martini, per la costante presenza sul campo e supporto a tutte le nostre ASD in questo ambito, che sempre più si uniscono per creare una grande famiglia, dove l’unico scopo è il divertimento sano, pulito e libero, ma dove essere in regola con le vigenti normative è d’obbligo onde evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti burocratici e legali. Non mancate, saranno due giorni spettacolari !!!"