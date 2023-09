I "Ricchi e Poveri" scaldano il pubblico alla festa del centenario dell'autonomia comunale di Torregrotta

I "Ricchi e poveri" arricchiscono il pubblico di piazza Unità d'Italia. Lo storico gruppo italiano si è esibito ieri sera, ospite nella cittadina in occasione dei festeggiamenti che l'Amministrazione Caselli sta organizzando in vista del centenario dell'autonomia comunale di Torregrotta. I "Ricchi e poveri" hanno fatto cantare proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi, sulle note delle loro più famose canzoni, che ancora oggi rimangono vive nel panorama artistico nazionale.

Gli eventi, curati dal sindaco Nino Caselli e dalla giunta municipale, ed in particolare dall'assessore Raffaele Nastasi, proseguiranno fino al 21 ottobre prossimo. Ad oggi sono stati realizzati street food ed interessanti percorsi storici, letterari e musicali. È il 21 ottobre 1923 quando, con regio decreto numero 2333, viene sancita la nascita di Torregrotta come Comune autonomo. L'amministrazione comunale ha inteso festeggiare in grande la ricorrenza.