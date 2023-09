Lo strano caso di Jess Ellis, "madre" di 13 bambolotti: li porto a spasso e gli cambio i pannolini

Jess Ellis, 27 anni, e il suo fidanzato, Avery Raassen, 33 anni, di Londra, sono diventati famosi per una singolare preparazione alla genitorialità. La coppia è "mamma" e "papà" di 13 bambolotti, simili a veri neonati, portandoli a passeggio e cambiandone i pannolini.

Ellis ha iniziato a collezionare bambole "reborn", realistici modelli di neonati, durante il picco della pandemia nel maggio 2020, sentendosi "sola". Ha confessato: “Tenere in braccio un bambino ha qualcosa di molto calmante”.

Dopo aver acquistato il suo primo "bambino", Rebecca, per circa 300 dollari, l'ossessione è cresciuta. Ha poi speso quasi 7.500 dollari per la sua collezione. La sua bambola più costosa, Cookie, le è costata 2.100 dollari.

Ellis afferma che, talvolta, le sue bambole vengono scambiate per veri neonati quando è in giro. Raassen, pasticciere, supporta appieno la passione della fidanzata. Ha affermato: "Mi hanno aiutato a imparare a tenere in braccio un vero bambino". Durante il Covid, per incoraggiare Ellis ad uscire, le ha regalato un passeggino con cui porta le bambole al parco.

Sebbene desideri un figlio vero, la coppia sente di non essere ancora pronta. Ellis ha detto: “In un certo senso, questi bambolotti sono un placebo per l'istinto materno”. Ellis, riconoscendo la loro natura di bambole, ammette di lasciarle in posti dove non si lascerebbe mai un vero neonato.

Da questa passione, Ellis ha dato vita a un'attività: crea e vende bambole "reborn". Finora ha realizzato 14 bambole e le ha vendute a meno di 250 dollari ciascuna, guadagnando 2.500 dollari in quattro mesi. Conclude: "Volevo restituire qualcosa alla comunità e a chi non può permettersi queste bambole”.