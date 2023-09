Messina, sulla spiaggia di Capo Peloro è tornato il “Festival degli aquiloni”

Quinta edizione del “Festival degli aquiloni” sulla spiaggia di Capo Peloro. L'iniziativa era stata presentata in conferenza stampa al Comune. Presente il sindaco Federico Basile che ha espresso tutto il suo entusiasmo. Giunta anche una nota stampa inviata dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. Nel suo intervento, il presidente della Pro loco Capo Peloro, Nello Cutugno aveva ringraziato l’amministrazione comunale per la sempre più proficua collaborazione per questo festival, i cui valori sono legati indissolubilmente alla cultura territoriale, ambientale e sociale verso un concetto di sostenibilità sempre più concreto e ha aggiunto: «Il 5° Festival degli aquiloni di Capo Peloro, che nel suo slogan unisce i tre capi della Sicilia con un unico filo, perché uniti si può volare più in alto. In questa edizione stiamo coinvolgendo oltre 20 entità tra associazioni, fondazioni e istituti scolastici muovendo circa 80 persone tra aquilonisti, volontari e operatori del settore. Obiettivo è promuovere il territorio».