Messina, incidente mortale nella notte: in via Palmara perde la vita un centauro di 35 anni

Incidente costato la vita ad un centauro nella notte intorno all'una. E' successo in via Palmara e, a quanto pare dai primi rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo. La vittima è il 35enne Emilio Maffei di Messina, che si trovava in sella alla sua moto, una Aprilia 750. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo cadendo violentemente sull'asfalto. Fatale l'impatto, ai primi soccorritori l'uomo è apparso privo di vita. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Papardo a disposizione della magistratura. La moto è stata posta sotto sequestro.

Foto A. Villari

IN AGGIORNAMENTO