Montepaone, consumano in pizzeria e vanno via senza pagare. L'appello dei proprietari: “Speriamo si tratti di una distrazione”

Hanno consumato la loro pizza, si sono alzati e... sono andati via. Senza pagare. Il tutto ripreso dalle telecamere. Ai proprietari del Bob Alchimia a spicchi, rinomata pizzeria di Montepaone, la fuga non è andata giù e hanno postato sui social un frame della coppia che, dopo aver mangiato, ha lasciato il tavolo senza recarsi alla cassa.

L'appello lanciato dei proprietari

«Ci dispiace dover condividere questa vicenda ma ci tocca farlo. Ieri sera delle persone hanno lasciato il locale dimenticando, siamo certi involontariamente, di saldare il conto. Se siete voi i protagonisti di questa storia, vi invitiamo a passare da noi o a ricontattarci per regolare il conto in sospeso: siamo qui per risolvere la situazione nel modo più sereno e amichevole possibile, prima di valutare eventuali azioni legali e consegnare le riprese delle telecamere alle autorità. Speriamo che la questione possa essere risolta in modo positivo e civile e ne approfittiamo per ringraziare i nostri clienti sempre corretti e di supporto».