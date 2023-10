Per una vita intera ha messo insieme artisti, estrosi, gente del popolo con una marcia in più. Tutti accomunati dall'amore per il teatro. E così ha fondatore l'Officina delle arti, un punto di riferimento culturale di Cosenza per tutti i cosentini. Ci ha messo sempre un grande cuore, Edoardo Tarsia. Da ieri, quel cuore ha smesso di battere. Era ricoverato all'ospedale Annunziata di Cosenza.