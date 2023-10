“PostCard Music Tour”, musica e valorizzazione del territorio: tutte le tappe in Calabria

Si scrive “PostCard Music Tour”, si legge promozione del territorio e valorizzazione dei talenti musicali calabresi. Arte e cultura, binomio vincente anche nel nuovo e itinerante progetto di Roka Produzioni.

Il progetto

La prima edizione di “PostCard Music Tour” è impreziosita dal patrocinio delle città di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro, Isola di Capo Rizzuto, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e del Nuovo Imaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) una collecting fondata nel 2010 e gestita da artisti. Assoluti protagonisti saranno gli artisti che, oltre a formarsi e confrontarsi con professionisti della discografia italiana, si esibiranno ripercorrendo i brani iconici della musica nazionale e internazionale: sullo sfondo “le cartoline” (postacard) con i paesaggi incontaminati e mozzafiato dei luoghi più belli della nostra regione. L’arte conquista il territorio, esalta le eccellenze in uno spettacolo itinerante realizzato nelle principali località turistiche della regione e nei centri capoluogo. “PostCard Music Tour” nasce dalla volontà di dar voce e spazio ai giovani talenti calabresi con la consapevolezza di poter rendere concreto un più ampio progetto di promozione dei marcatori identitari.

Le tappe

“PostCard Music Tour” è alla ricerca di nuovi talenti. Tante le tappe in calendario per partecipare alle selezioni. Si parte il 3 novembre ad Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, il 5 novembre a Catanzaro, il 10 novembre a Vibo Valentia, il 12 novembre a Reggio Calabria, il 17 novembre a Corigliano Rossano e infine il Gran Galà finale del 10 dicembre. La selezione è curata da Marcello Balestra, già direttore artistico di Warner Music e gli artisti potranno proporre cover, brani editi ed inediti, con la totale libertà nella scelta del genere musicale e della lingua (anche dialettale).

I vincitori del contest avranno diritto ad un contratto discografico con Roka Music in produzione, promozione e distribuzione dal valore di 30mila euro. Per maggiori info ed iscrizioni visita il sito www.postcardmusic.it