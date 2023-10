Torna la serie A, c'è un Milan-Juve da brividi. L'Inter alla prova Torino, la Fiorentina non vuole fermarsi. Dove vedere le partite della nona giornata

Diversamente colpite dalla bufera scommesse, Milan e Juventus misurano le loro ambizioni di scudetto nel clou della nona giornata che, dopo le sberle rimediate dalla nazionale a Wembley, anticipa una ripresa della Champions che risente del mutato clima internazionale. In due settimane è cambiato tutto. Le stragi in Israele e a Gaza hanno riacceso la miccia del terrorismo in Europa, ad alcuni giocatori musulmani viene chiesto conto dei loro commenti social pro Palestina, vengono rinforzate le misure di sicurezza negli stadi dopo i fatti di Bruxelles. Come se non bastasse, la serie A rivive lo choc dei calciatori-scommettitori, anche se le confessioni di Tonali e Fagioli riguardano sintomi di ludopatia.

In attesa di eventuali nuovi sviluppi le squadre si concentrano sugli impegni ravvicinati (sei gare in tre settimane per chi gioca le coppe). Dopo otto giornate non c'è nessuno imbattuto, ma il Milan è uscito indenne dal crollo nel derby e con quattro vittorie di fila guida la classifica. Pioli non potrà contare sugli squalificati Maignan (mancherà anche Sportiello, per cui toccherà al terzo portiere Mirante) e Teo Hernandez e avrà una settimana di fuoco. Dopo la Juve, Psg e Napoli per capire la consistenza delle ambizioni. A suonare la carica saranno Leao e Giroud mentre Allegri ha perso Danilo, oltre a Fagioli, ma recupera Vlahovic.

Per completare la doppia sfida sulla direttrice Milano-Torino i granata ricevono l’Inter che ha l’occasione di riportarsi in vetta. Il Toro continua a rimandare la sua crescita e si trova in una modesta situazione di classifica, certificata dal netto ko nel derby. Simone Inzaghi vuole riscattare la rimonta subita col Bologna, si affida sempre di più all’esperto Pavard e spera nella vena e nell’intesa di Lautaro e Thuram. «I ragazzi sanno che avrò bisogno di tutti loro, dovremo avere grande concentrazione e tanta voglia di fare: ci aspettano partite importanti e difficili» le parole del tecnico nerazzurro.

Dopo il trionfo di Napoli la Fiorentina vuole rafforzare la sua posizione in zona Champions approfittando del big match Milan-Juve. La squadra di Italiano gioca bene, è trascinata da Nico Gonzalez e Bonaventura ed è nettamente favorita sull'Empoli di Andreazzoli che non sa se potrà contare sul suo gioiellino Baldanzi, protagonista con l’Under 21. Tempi duri per Rudi Garcia che ha incassato la conferma di De Laurentiis (anche per il diniego di Conte) ma non sono ammessi altri passi falsi. Il tecnico francese si è detto «sereno», ma ha ammesso di non aver gradito le critiche post Fiorentina ("c'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti") e riparte da Verona senza però il suo goleador Osimhen, fuori per infortunio: toccherà a Simeone e Raspadori aiutare il fresco sposo Kvara a scardinare la difesa del Verona che, dopo un brillante inizio, ha cominciato a segnare il passo.

L’Atalanta vuole ripartire dopo il ko di misura nella bella sfida con la Lazio e l’occasione sembra propizia perché il Genoa di Gilardino non ha saputo dare seguito al trionfo sulla Roma. Gasperini però ha perso l’uomo squadra Koopmeiners. Protagonisti della sfida dovrebbero essere De Ketelaere e Gudmundsson.

Con ampie falcate le romane si stanno riportando sotto dopo molte battute a vuoto. La Lazio ha una trasferta insidiosa col Sassuolo che ha cambiato passo col recupero di Berardi, uno degli obiettivi frustrati del mercato di Sarri. C'è Immobile in crisi che medita di accettare le offerte arabe, c'è Anderson che aspetta il rinnovo del contratto promesso. Sarri valuta anche il fatto che nelle ultime due gare con le big il Sassuolo di Dionisi ha fatto fuori Juventus e Inter. La Roma a trazione Lukaku cerca la terza vittoria di fila contro il Monza di Palladino e Colpani che non perde da cinque gare. Mourinho fa a meno di Dybala e Pellegrini e ripresenta Belotti in coppia col goleador belga.

Promette spettacolo la sfida tra due delle squadre più in forma, il Bologna di Thiago Motta, Zirkzee e Orsolini, e il giovane Frosinone di Di Francesco, Soulè e Cheddira. Ultima spiaggia per l’Udinese di Sottil, ancora alla ricerca della prima vittoria, che ospita il competitivo Lecce di D’Aversa e Krstovic. C'è poi l’appuntamento tra le ultime due in graduatoria, la Salernitana appena passata a Pippo Inzaghi, e il Cagliari che Ranieri spera di far ripartire con l’apporto di Prati e Oristanio, ma soprattutto con gli attesi gol di Petagna.

Dove vedere le partite di serie a della nona giornata

Oggi, 21 ottobre 2023

Ore 15 Verona-Napoli (DAZN)

Ore 18 Torino-Inter (DAZN)

Ore 20.45 Sassuolo-Lazio (DAZN – Sky – NOW)

Domani, 22 ottobre 2023

Ore 12.30 Roma-Monza (DAZN – Sky – NOW)

ore 15 Bologna-Frosinone (DAZN) e Salernitana-Cagliari (DAZN)

Ore 18 Atalanta-Genoa (DAZN)

Ore 20.45 Milan-Juventus (DAZN)

Lunedì, 23 ottobre 2023

Ore 18.30 Udinese-Lecce (DAZN)

Ore20.45 Fiorentina-Empoli (DAZN – Sky – NOW)