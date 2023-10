Spezia-Cosenza, la richiesta della società rossoblù: “Non si introduca la tessera del tifoso”

La società Cosenza Calcio informa di essersi rivolta alle autorità competenti per richiedere chiarimenti e l’eventuale rimozione del provvedimento introduttivo dell’obbligo della tessera del tifoso per l’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Picco”, in occasione della gara tra Spezia e Cosenza. La società ha motivato tale richiesta sostenendo che la gara in questione è stata considerata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive a basso rischio e dunque non meritevole dell’applicazione di alcuna misura di cautela, che la vendita dei tagliandi del settore ospiti è stata attivata soltanto due giorni prima dell’evento anziché cinque come previsto dalla normativa vigente e in considerazione delle difficoltà organizzative e logistiche della tifoseria cosentina informata soltanto nelle 48 ore precedenti alla competizione dell’introduzione della tessera del tifoso. La Società Cosenza Calcio provvederà ad informare prontamente la tifoseria sugli eventuali sviluppi di tale richiesta.