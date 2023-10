Costruire la pace: Mcl organizza lunedì a Messina un approfondimento con il prof. Ariel Samuel Lewin

In continuità con la giornata per la Pace nel Mondo indetta oggi da Papà Francesco l’MCL organizza lunedì 30 alle 18.45 in via Romagnosi un momento di incontro e approfondimento curato dal prof. Ariel Samuel Lewin, ordinario di Storia Romana all'Università degli Studi della Basilicata.

«La guerra cancella il futuro, tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini». Con queste parole il Santo Padre ha chiesto di dedicare una giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace. Lunedì l’incontro si concluderà con una preghiera la pace accompagnata dal Diacono Salvatore Nolasco.