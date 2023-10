Verso Inter-Roma, niente fischietti anti-Lukaku? I tifosi nerazzurri scaricheranno un'app... rumorosa. Ecco cos'è Whistle

Niente fischietti per "celebrare" il ritorno dell'ex Lukaku a San Siro? Poco male, perché i tifosi dell'Inter, che domani pomeriggio incrocerà la Roma, hanno già trovato l'alternativa ai 30.000 fischietti (acquistati, ma poi vietati anche attraverso una multa per chi verrà identificato a usarne uno all'interno dello stadio). Dopo aver etichettato come "abuso" il provvedimento, la Curva Nord si sta organizzando per non rendere meno chiassoso il ritorno di Bi Rom. Alcuni tifosi, inoltre, stanno scaricando l'app Whistle, che riproduce proprio il suono di vari fischietti. Basterà per intimorire l'attaccante della Roma?