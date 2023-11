Festival del Lamento, a Soveria Mannelli si ricomincia da Giuseppe Berto

Dopo il successo dell’edizione estiva che ha portato a Soveria Mannelli, ai piedi della Sila, centinaia di ospiti e visitatori, il Festival del Lamento torna nella sua versione autunnale. Domani, in occasione dei 45 anni dalla morte dello scrittore Giuseppe Berto (27 dicembre 1914 - 1 novembre 1978), autore del bestseller «Il male oscuro», sarà ospite del Festival la figlia Antonia, che parlerà della figura, del lavoro e dei libri del padre assieme allo scrittore Andrea Pomella.

Tanti i temi che saranno toccati, dalla scrittura di Berto ai premi vinti, dalla sua depressione al ricorso alla psicoanalisi, fino al suo attaccamento alla Calabria e alla casa da lui costruita a Capo Vaticano.

Il tema del “lamento” sui cui si basa il Festival è sia gioco ironico, sia pretesto narrativo, ma si sposa con i temi e la parabola di Berto, che si avvale spesso dello humor per affrontare i temi più dolorosi della sua vita: l’eterna lotta col padre, il “male d’angoscia”, la paura della morte e il terrore di non riuscire a incidere sulla cultura italiana; fino poi al parziale isolamento, nonostante l’enorme successo di pubblico, a cui lo confinarono le élite culturali etichettandolo come intellettuale di destra.

L’appuntamento per le «Lamentazioni serali» con Antonia e Berto e Andrea Pomella è per domani alle 18 alla Casa delle idee “Gerardo Marotta” di Soveria Mannelli. Seguiranno i generi di conforto della sezione “Refrigeri”. Per le 21, nella sezione “Epicedi”, è prevista la proiezione del documentario «L’altro 900», un ritratto targato Rai dello scrittore Giuseppe Berto affidato alle voci della figlia, di Emanuele Trevi, di Cristina Battocletti, con filmati storici e l'ultima intervista all’autore, realizzata da Cesare De Michelis.

Il Festival del Lamento è organizzato dall’Associazione Deda APS con il sostegno del Comune di Soveria Mannelli, di Estate a Casa Berto e di una serie di sponsor.