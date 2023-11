L'Arabia Saudita libera Ilaria De Rosa, l'hostess italiana era stata arrestata per uno spinello

È atterrato alle 13.13 all’aeroporto romano di Fiumicino il volo SV201 Gedda-Roma della Saudia Airlines che riporta in Italia Ilaria De Rosa, la 23enne assistente di volo di Resana (Treviso) arrestata in Arabia Saudita il 4 maggio scorso con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Nonostante lei si sia sempre dichiarata innocente, il governo arabo non le ha concesso nessuno sconto pena ed è uscita come previsto dopo sei mesi di detenzione.

De Rosa, all’epoca residente a Gedda come dipendente della compagnia Avion Express, aveva chiesto più volte la grazia che non le è mai stata concessa. Secondo il Tribunale di Gedda, la polizia avrebbe trovato la hostess con uno spinello in mano, ma la giovane si è sempre difesa dicendo che non era suo e che non ne aveva fatto uso tanto che nel corso della prima udienza un paio di coetanei si erano assunti la responsabilità di essere loro i detentori della droga (hashish) ma questo non era bastato a scagionarla.