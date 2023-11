Sanità cosentino al collasso, il sindacato Nursing Ap: “Carenza d'organico e carichi di lavoro insostenibili”

Una carenza insostenibile. Da qui l'appello del Nursing Up Ao Cosenza. «È da tempo che segnaliamo la direzione strategica dell’azienda ospedaliera di Cosenza che i numeri, in termini di organico, sono pochi e quindi è sempre più difficile garantire un’assistenza adeguata ai pazienti. In particolare, nelle più importanti Unità Operative Complesse le “assenze per malattia, ferie-prepensionamento, gravidanze, non permettono l’espletamento sui tre turni quotidiani”. Assistiamo ad un continuo demansionamento e carichi di lavoro eccessivi che oltre a far sopraggiungere un sfinimento delle energie psico-fisiche fanno aumentare sempre più i casi di infortunio e/o malattia o di personale con limitazioni. È da tempo che in alcune aree vi è un solo operatore socio sanitario per più reparti. Sotto la lente d’ingrandimento vi sono reparti come la Medicina Valentini e la Neurochirurgia. Grazie a queste segnalazioni abbiamo avuto modo di capire che i turni vengono garantiti con numeri ridotti al lumicino. Un esempio è il reparto di Medicina Valentini che conta 22/23 posti letto con soli 13 infermieri turnisti e 6 Oss. Tra queste figure naturalmente c’è chi beneficia di ferie pre-giubilazione, legge 104 e personale con limitazione. Un quadro drammatico considerando l’intensità di cura che devono garantire le suddette unità operative. “L'azienda abbia il coraggio di affrontare la realtà dei numeri relativi ai professionisti della salute e personale di supporto che non consentono di coprire tutte le postazioni in sicurezza".

Il segretario aziendale Nursing Up dott. De Cicco ha incontrato il direttore amministrativo dott. Folino. Durante l’incontro si è discusso di tante tematiche a partire dai numeri: "L’impegno da parte del sindacato è senz’altro quello di tutelare i dipendenti, a garantire loro le giuste condizioni per poter lavorare in sicurezza. Il direttore amministrativo ha anticipato che a breve verranno assunti circa 30 infermieri e 3 tecnici di radiologia oltre a sostituire il personale assente a vario titolo (aspettative, pensionamenti, ecc.) ricollocando il personale tutto nelle giuste sedi".

Inoltre Nursing Up ha ribadito che "come obbiettivo principale c’è quello di contrattare al più presto i Dep (ex fasce in modo da partire da 01/01/2023) ed incrementare attraverso la contrattazione collettiva integrativa aziendale lo stipendio accessorio al fine di gratificare il personale tutto. Abbiamo sempre preso le difese sia dei lavoratori sia dell’utenza che usufruisce dei servizi, auspichiamo che al più presto codesta direzione strategica provveda a garantire una dotazione organica numericamente idonea e ripristinare le corrette condizioni. Invitiamo tutti i lavoratori che rilevano o che hanno rilevato criticità simili a quelle appena accennate, ad unirsi all’assemblea che a breve verrà indetta dalla stessa organizzazione sindacale".