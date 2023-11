Oroscopo di oggi 16 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 16 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Giornata pensierosa: qualche imprevisto professionale vi agita. Consiglio: se non potete cambiare le cose, cambiate il modo in cui reagite ad esse. Se avvertite un problema nella coppia, meglio parlarne subito, prima che divenga un ostacolo insuperabile.

Toro. 21/4 – 20/5

Iniziate a muovervi con il piede giusto! Selezionate le opportunità e fronteggiate adeguatamente le richieste degli altri. Socievolezza. Il segreto nel progettare qualcosa di ambizioso è incanalare tutte le energie in quella direzione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un momento di tranquillità, piuttosto raro di questi tempi, è qualcosa di cui far tesoro, per analizzare lucidamente la situazione. Sorprese in serata. Le tensioni non intaccano la serenità affettiva. Il cuore cammina per altre strade e la sua direzione è quella giusta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le piccole difficoltà di relazione danno la stura a una serie di dubbi, ripensamenti e a un pizzico di pessimismo assolutamente da evitare. Stare dietro ai vostri cambi d’umore non è facile, quindi la freddezza del partner può essere più che giustificata.

Leone. 23/7 – 23/8

Questo giovedì, secondo gli astri, risulterà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita vivacità, ma abbonderete in produttività e concretezza. “Nessuna nuova buona nuova.” Prendete quanto di bello passa la giornata, un rassicurante tran tran.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tutto sembra prendere la piega migliore, e questo vi autorizza a sperare che, a breve tempo, alcune questioni possano trovare una soluzione. Siete così concentrati sul lavoro da non pensare che a strategie e obiettivi. Ricordate che non tutto è monetizzabile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Causa una serie di ritardi che vi faranno perdere tempo, riuscirete a realizzare ben poco di quello che avevate in mente. Mantenete la calma. Occhio alle cadute di gusto specie nel look. Evitate gli effetti “stupefacenti” che vi farebbero sentire a disagio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete dalla vostra mordente e motivazione, in aggiunta la Luna ci mette la lucidità, per scegliere l’obiettivo senza possibilità di errore... Una comunicazione tanto attesa, l’ammissione a un corso di studi, il varo di un progetto d’équipe!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dosati con equilibrio, attività e studi rendono al massimo. Complice un nuovo programma, la creatività si intensifica e il conto... cresce. Nella coppia parlate spesso del passato, rivedete errori e omissioni, gettando un ponte per il futuro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grande momento per la carriera, grazie al supporto degli influssi astrali. Le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta non aver paura di rischiare. Punto dolente odierno, l’amore. Vorreste molto di più, troppo, per quello che siete pronti a concedere.

Acquario. 21/1 – 19/2

La necessità di analizzare con occhio critico e di definire, una volta per tutte, certi conti che non tornano in mattinata vi rendono schivi e poco espansivi. Nel lavoro ve la prendete comoda, ma più vi rilassate, più scoprite risorse che non pensavate di avere.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno è piuttosto parca di dolcezza, ma le soddisfazioni che vi regala in ambito professionale sono senza dubbio le benvenute. Il pungolo dell’ambizione vi rende decisi e più sicuri, tanto da meritarvi il rispetto di chi vi circonda.