Euroqualificazioni, la Francia esagera: 14 gol contro Gibilterra! In gol gli “italiani” Giroud, Thuram e Rabiot

L’Olanda si qualifica per Euro2024. Nel girone B, alla Crujff Arena di Amsterdam, gli Orange blindano aritmeticamente il secondo posto alle spalle della Francia grazie al successo per 1-0 sull'Irlanda, risultato che taglia fuori la Grecia, costretta ai play-off. Di Weghorst il gol che vale un biglietto per gli Europei. Nell’altra gara del girone, intanto, la Francia ha la meglio su Gibilterra per 14-0, record in una gara di qualificazione agli Europei. Timbrano il cartellino Mbappe (tripletta), Coman e Giroud (una doppietta a testa), un gol a testa per Thuram, Zaire-Emery, Clauss, Fofana, Rabiot, Dembele più un autogol. CLASSIFICA: Francia 21 punti; Olanda 15; Grecia 12; Irlanda 6; Gibilterra 0.