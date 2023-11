Notte fonda Reggina, il Real Casalnuovo passa 1-2 al Granillo. Esplode la contestazione

ll Real Casalnuovo espugna il Granillo in rimonta. L’ennesima sconfitta casalinga della squadra di Trocini ha fatto arrabbiare la tifoseria che, sin dai minuti finali della partita, ha iniziato a contestare duramente la squadra e soprattutto la proprietà e Antonino Ballarino. Buono l’avvio degli amaranto, schierati da Trocini con il 4-3-1-2. Senza Barillà e con Salandria davanti alla difesa, i padroni di casa hanno beneficiato della consistenza offensiva garantita dalla coppia Rosseti-Bolzicco, dei movimenti tra le linee di Marras e degli inserimenti di Mungo, finalmente nella sua posizione naturale di mezzala. Proprio l’ex Viterbese è stato l’autore del vantaggio amaranto.

Gli ospiti hanno gradualmente iniziato a spingere alla ricerca del pareggio, trovandolo praticamente subito. Lo ha realizzato Dore, con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ad anticipare tutti. Nella ripresa Trocini è stato costretto ancora una volta a rinunciare a Rosseti per un problema fisico. La prestazione degli amaranto è diventata largamente insufficiente con una manovra lenta che ha fatto il solletico agli ospiti. A metà del secondo tempo il Real Casalnuovo ha trovato il vantaggio. Piga si è incuneato in area, subendo un contrasto ad opera di Martiner che l’arbitro ha ritenuto da rigore. Dal dischetto Sarno, l’altro ex di turno, ha superato Velcea che pure aveva intuito la direzione del pallone.

Reggina-Real Casalnuovo 1-2

Marcatori: 7' Mungo, 20' Dore, 26' st Sarno (rig.)

REGGINA (4-3-1-2): Velcea 6 ; Martiner 5 (29' st Barillà s.v.), Kremenovic 5,5 , Girasole 6 , Cham 5; Salandria 5,5 (20' st Bontempi 5,5 ), Mungo 5,5 , Zucco 5; Marras 5 (20' st Bianco 5 ) ; Rosseti 6 (1' st Provazza 5.,5 ), Bolzicco 5 . A disposizione: Martinez, Ingegneri, Simonetta , Perri, Coppola. All. Trocini 5

REAL CASALNUOVO (3-5-2): Rossi 7; Croce 6,5, Sosa 6,5, Pezzi 6,5; Di Corato 6,5 (45' st Camoran s.v.i), Dore 7 (23' st Ruggiero 6,5 ) , Bonavita 6,5, Carnevale 6,5 (39' st Buchicchio s.v.), Piga 6,5 ; Vivacqua 6 (23' st Sarno 7), Reginaldo 7. A disposizione: Viola, Castellano, Morra, , Sgambati, Cannavaro All. Esposito

Arbitro: Piga 5,5

Recupero: 1', 5' Corner: 3-2. Spettatori 3666 di cui 18 ospiti Ammoniti: Salandria, Pezzi