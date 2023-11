Tumminello e Gomez regalano la vittoria al Crotone. Battuto 2-1 il Potenza dell'ex Lerda

CROTONE-POTENZA: 2-1

MARCATORI: 13’pt Tumminello, 1’st Gomez, 39’st Volpe,

CROTONE (4-4-2): Dini 6; Leo 6, Loiacono 6, Papini 6, Giron; Tribuzzi 6,5, Petriccione 6, Vinicius 6,5 (30’st Felippe 6), D’Ursi 6,5; Gomez 7 (31’st Cantisani sv , 42’st Spaltro sv), Tumminello 7,5 (36’st Vuthaj sv). All. Zauli 6,5

POTENZA (3-4-1-2): Alastra 6; Armini 5,5, Sbraga 5, Verrengia 5,5; Gyamfi 6, Saporiti 5,5 (1’st Schiattarella 5,5),Candellori 5,5 (30’st Steffe’ 6), Pace 5 (12’st Asencio 5,5); Di Grazia 6,5 (12’st Volpe 6,5); Caturano 5, Gagliano 5 ( 38’st Rossetti sv). All. Lerda 5

ARBITRO: Centi di Terni 5,5

NOTE: Biglietti n 747 incasso 4.320,00. Abbonati n 3.341 rateo 10.710,69. Totale titoli 4.088 incasso 15.030,69

Ammoniti: Papini, Gagliano, Schiattarella, Caturano, Tumminello, Tribuzzi, Espulso: 40’st Leo per doppia ammonizione. Angoli: 5-4. Recupero: 1’ pt, 5’st.

Termina 2-1 allo “Scida” col Crotone che batte il Potenza dell’ex Lerda grazie alle reti di Tumminello e Gomez, portandosi a quota 25. Gli ospiti accorciano le distanze solamente al 39’ della ripresa con il gol di Volpe. Grande prestazione da parte dei pitagorici che sono scesi in campo subito con un piglio diverso, meritando ampiamente la vittoria. Nel finale i calabresi hanno sofferto il ritorno del Potenza, complice anche l’espulsione di Leo al 40’ per doppia ammonizione, ma gli uomini di Zauli sono riusciti a gestire al meglio il risultato, portando a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale.