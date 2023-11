Vittoria Coppa Davis, bordata del presidente della Fit Binaghi al numero del Coni: “Da Malagò mai un messaggio...”

«Dobbiamo ringraziare oggi anche un grande presidente del Coni, Gianni Petrucci, perché noi oggi abbiamo vinto la Davis, ma nel 2005 siamo retrocessi in serie C di Coppa Davis. E a quelli che in quel giorno volevano linciarci e mandarci via Petrucci ha sempre detto 'lasciateli lavorare e vedrete che questo gruppo dirigente andrà fino in fondo', e così è stato». Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federtennis ai microfoni di Sky.

«Ma credo che dobbiamo dedicarlo un pò anche all’attuale presidente del Coni, Giovanni Malagò - ha aggiunto Binaghi - che in tutti questi mesi nonostante questi successi organizzativi e sportivi non ha mai trovato la forza di fare una volta i complimenti al movimento e alla Federazione. Una grande caduta di stile. Io credo che questi ragazzi gli faranno trovare il coraggio per farlo nei prossimi giorni».