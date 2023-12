Il nuovo corso di Catanzaro Servizi: «Via le vesti da carrozzone elettorale»

Continuità nei servizi, discontinuità nel rapporto Comune-società partecipata così come nel modello gestionale. Potrebbero sintetizzarsi in queste linee essenziali le intenzioni verso Catanzaro Servizi da parte dell’amministrazione comunale, dopo l’ultimo Consiglio che ha dato il via libera al nuovo schema di contratto per l’affidamento dei servizi in house.

La continuità deriva dalla natura delle attività affidate, che ricalca quelle già svolte fino ad adesso: si tratta delle attività strumentali all’esercizio delle funzioni amministrative del Comune e dei servizi, cosiddetti di facility management, come piccola manutenzione degli edifici comunali, attacchinaggio, lettura dei contatori idrici. L’amministrazione Fiorita, come ribadito dal sindaco stesso e sottolineato a più riprese anche da diversi consiglieri in Aula, mira, oltre a consolidare e rilanciare la società, anche a renderla autonoma con nuovi servizi a rilevanza economica ma, prima di tutto, a toglierle di dosso lo stigma del carrozzone elettorale assunto negli anni.

Non hanno avuto peli sulla lingua nel definire così la storia della partecipata i consiglieri. A partire da Sergio Costanzo che ne ha ripercorso la storia a partire dalla nascita nel 2000, un percorso fatto di convenzioni, ricapitalizzazioni, messa in stato di liquidazione, revoca e varie crisi. Una tesi ripresa da Fabio Celia che è andato oltre parlandone come di un «emblema della natura clientelare che ha danneggiato le famiglie dei lavoratori». Tesi ripresa da Raffaele Serò che, poi, ha appunto rilevato l’intenzione di «dare un’impronta differente rispetto al passato», invocando il Consiglio all’unità «a tutela delle famiglie coinvolte».

