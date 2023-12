Tragedia stradale a Capaci, scooter contro auto: muore un 45enne. Era in sella con la figlia 15enne

Un tragico incidente a Capaci ha causato la morte di Nunzio Cusimano, 45 anni, coinvolto in uno scontro con un'auto guidata da un 70enne mentre era in sella al suo scooter con la figlia quindicenne. La ragazza è gravemente ferita e ricoverata all'ospedale Villa Sofia di Palermo, con prognosi riservata. L'incidente è avvenuto ieri sera in via Giovanni Falcone. Tutti e tre i coinvolti sono stati portati all'ospedale, ma Nunzio Cusimano è deceduto intorno alle 3 a causa delle gravi ferite. Le condizioni del settantenne sono meno gravi. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare la causa dell'incidente. La comunità ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media per la perdita di Nunzio Cusimano.