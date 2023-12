Processo Eracles sull'omicidio di Dino Covelli a Crotone: definitivamente assolto Francesco Cardamone

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva annullato la sentenza con la quale era stata confermata la condanna di Francesco Cardamone a venti anni di reclusione, ha definitivamente assolto lo stesso Cardamone dall’omicidio di Dino Covelli, avvenuto a Crotone nel novembre del 2000.

Si conclude così una vicenda processuale assai controversa, costellata da annullamenti delle decisioni da parte dei giudici di legittimità, nella quale su Francesco Cardamone gravavano le chiamate di correo ed in reità di più collaboratori di giustizia, sulla cui affidabilità e sul cui reciproco riscontro la difesa, rappresentata nell’intero processo dall’avv. Giuseppe Spinelli del Foro di Lamezia Terme, aveva mosso i suoi critici rilievi, evidenziando la mancanza di una valida prova di responsabilità a carico dell’imputato, critiche che venivano accolte in prima battuta dai giudici di legittimità.

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, scrutinando da ultimo il merito della vicenda processuale, è così giunta a non ritenere dimostrata la responsabilità di Francesco Cardamone per l’omicidio per cui era stato condannato in primo grado, e quindi a mandarlo assolto per non avere commesso il fatto.