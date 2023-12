Messina, sensori di parcheggio nel tracciato della ciclabile... e il sindaco Basile s'incavola: "Prenderò provvedimenti"

Un problema di comunicazione deve aver causato un disservizio che stamani ha mandato su tutte le furie il sindaco di Messina Federico Basile. Dopo aver scoperto che nel tracciato della pista ciclabile in via dei Mille, sono stati collocati i sensori di parcheggio, il primo cittadino, non le ha mandate a dire. Anzi, ha reso pubblico il suo risentimento pubblicando un post sulla sua pagina Facebook. Ecco il testo integrale.

QUESTO NON E' TOLLERABILE



Poi mi dite che sto dimagrendo …Stiamo facendo davvero tante cose in città perché l’idea di migliorarci passa dagli inevitabili “fastidiosi” ma necessari cantieri. D’un tratto mi riferiscono di interferenze in una zona di via dei Mille in cui sono stati installati i sensori di parcheggio che in realtà è tratto di collegamento della pista ciclabile con la via Tommaso Cannizzaro. E qua mi incazzo .. mi incazzo perché non si può vanificare per un errore grossolano un lavoro complesso e straordinario che si sta portando avanti. Ho appena convocato il Dirigente ed i direttori dei lavori delle ditte che hanno in appalto le opere. È impossibile che non si parlino tra di loro. Ripristineremo tutto nella correttezza dei progetti.. ma davvero mi arrabbio molto anzi mi incazzo molto perché si devono dare tutti una bella svegliata. Ho già chiesto al direttore generale di verificare chi ha sbagliato per le dovute soluzioni e provvedimenti. Stiamo facendo tanto per Messina e non possono essere questi episodi ad offuscare i risultati complessivi.

I consiglieri di FI: "Cittadini indignati, si convochi la Commissione"

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró, sbigottiti dagli interventi di posizionamento dei cordoli in via dei Mille iniziati in data odierna, richiedono una convocazione urgente della I Commissione Consiliare “Viabilità” alla presenza del Sindaco e dell’Assessore Mondello. “Siamo stati tempestati dalle segnalazioni di cittadini messinesi i quali, inviandoci foto e video, non comprendono l’assenza di coordinamento dei lavori pubblici eseguiti in pochi giorni dall’Amministrazione Comunale.

Infatti, soltanto qualche giorno fa sono stati montati in centro città i sensori per i parcheggi intelligenti ed oggi, incredibilmente ed in maniera quasi schizofrenica, gli stessi lavori vengono vanificati dal posizionamento dei cordoli per la pista ciclabile. Vogliamo comprendere i costi di tutti questi interventi e soprattutto chi pagherà per il danno fatto”, dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia.