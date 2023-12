La benedizione speciale di Papa Francesco agli operatori dell'Anspi: “Bisogna formare buoni cristiani e cittadini onesti”

Il Papa ha accolto una delegazione dell'Associazione Nazionale San Paolo Italia (Anspi) in occasione del 60esimo anniversario della sua fondazione. Ha elogiato l'impegno dell'Anspi nella formazione umana e cristiana dei giovani, sottolineando l'importanza di considerare tutte le dimensioni della persona: affettiva, psicologica, spirituale, intellettuale e fisica. Citando San Giovanni Bosco, ha sottolineato la necessità di formare "buoni cristiani e onesti cittadini" senza compartimentare l'educazione. Il Papa ha richiamato un proverbio africano dicendo che "per educare un bambino serve un intero villaggio", enfatizzando la collaborazione e la creazione di alleanze per formare persone mature e costruire relazioni fraterne. Ha elencato le diverse attività dell'Anspi, come oratori, attività estive e dopo-scuola, lodando il ruolo di ponte con famiglie, territorio, comunità ecclesiale e società. Ha incoraggiato a mantenere aperte porte, braccia e cuori, riconoscendo che l'altro è sempre una ricchezza da custodire e valorizzare.