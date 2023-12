Corigliano Rossano, maltrattamenti familiari e lesioni: due arresti

Nella giornata di ieri sono stati arrestati due uomini, per distinte vicende che hanno in comune le donne vittime tra le mura domestiche. Un settore dove i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio, pongono la massima attenzione, anche alla luce delle innovazioni legislative emanate di recente.

La vicenda, alla quale è poi conseguito l’arresto di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine, è iniziata nel pomeriggio di ieri, quando con una serie di chiamate al «112», effettuate da cittadini terrorizzati per il trambusto che arrivava da un appartamento della frazione Cantinella di Corigliano Rossano, è stata segnalata una potenziale aggressione. Sul posto, valutato il rischio per la vittima, sono state fatte subito arrivare diverse pattuglie dell’Arma, appartenenti alla Stazione di Corigliano Scalo, alla Radiomobile del Reparto Territoriale ed alle S.I.O del 14esimo Battaglione Calabria. Appurate la reiterazione dei maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna (con lesioni causate a lei e a un altro familiare), ma anche una tentata estorsione. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.

Analoga sorte è toccata ad un altro uomo residente a Campana, che per i maltrattamenti in famiglia effettuati negli anni scorsi era già stato ristretto in regime di detenzione domiciliare. La rideterminazione della pena, conseguita alla pena per la reiterazione del reato, ha determinato una condanna complessiva a carico dell’interessato di oltre 4 anni di carcere, ragione per la quale lo stesso è stato arrestato e tradotto, anche lui, presso il carcere di Castrovillari.