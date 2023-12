Karima incanta Messina con il live "Lifetime" al Palacultura: cala il sipario su "Genz Giovani alla ribalta"

Con il concerto di Karima si è conclusa ieri al Palacultura di Messina la seconda edizione della kermesse Genz Giovani alla ribalta Talent show, inserita nel Cartellone natalizio del Comune “Immagina Messina” e prodotta dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso.

Karima ha regalato al pubblico messinese le emozioni del suo live “Lifetime”, accompagnata al pianoforte dal bravissimo Piero Frassi, con le canzoni più significative della sua vita professionale.

Con la sua splendida voce dalle sfumature jazz, soul e blues, Karima ha eseguito brani del suo album “No filter”, come “Walk on the Wild Side” di Lou Reed e “Come Together” dei Beatles. Ed ancora, ricordando la sua collaborazione con il grande compositore Burt Bacharach, ha proposto alcuni famosi pezzi come “I Say a Little Prayer”, nota nella versione di Aretha Franklin, passando poi alla musica italiana, con “Anna verrà” di Pino Daniele. Non è mancata l’atmosfera natalizia, con le canzoni dell’album “Karima Xmas”. Infine il bis “Greatest Love of All” dell’artista che ha ispirato la sua carriera, Whitney Houston.

La serata è stata aperta da due messinesi. Cristina Bringheli, talentuosa cantautrice 19enne, che già ha avuto diverse esperienze importanti, come il Cantagiro e Casa Sanremo. Per il pubblico di Genz ha proposto il suo singolo “Scacchi”. Franco Presti, poliedrico chitarrista jazz, dalla notevole attività concertistica ed esperienze orchestrali e discografiche, ha eseguito due brani con gli arrangiamenti scritti da lui stesso in chiave swing jazz: “Can’t buy me love” dei Beatles e “White Christmas” di Irving Berlin.

Presenti anche ieri i ballerini e coreografi Nancy Berti e Fabio Raspanti, che erano stati gli ospiti d’onore della prima serata dedicata alla Danza.

Gli spettacoli sono stati presentati da Antonella Romeo e Natale Munaò.