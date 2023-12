Lui 19 anni e lei rimane incinta a 13: condannato a 8 mesi

E’ stato condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) il giovane di 21 anni accusato di atti sessuali su minori per aver messo incinta due anni fa una ragazza all’epoca 13enne (che adesso ha 15 anni) da cui ha avuto una figlia e con la quale convive. Non luogo a procedere, invece, per la madre della ragazza, accusata di mancato controllo sulla figlia minorenne. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Mantova.